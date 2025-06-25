Белорусские ученые разработали программу для отказа от курения 25.06.2025, 18:05

На основе ИИ.

Ученые РНПЦ психического здоровья разработали цифровую программу для отказа от курения, сообщили в Минздраве.

Речь идет о программе с элементами искусственного интеллекта, усиливающую мотивацию человека, который хочет бросить курить.

- Пилотный проект уже представили на выставке «Здравоохранение-2025». Сейчас он дорабатывается, - прокомментировала ученый секретарь РНПЦ психического здоровья Инесса Григорьева.

Отмечается, что обращение пациента начинается с осмотра мультидисциплинарной бригады: психиатра-нарколога, психотерапевта, психолога. После тестирования программа помогает людям с зависимостью восполнить дефицит информации и навыков. Так, пациенту удается узнать свои слабые места, найти внутреннюю мотивацию отказаться от курения. Каждый участник получает индивидуальные консультацию. При необходимости дополнительно назначаются никотиновая кислота и корректоры.

Сообщается, что белорусскую программу отказа от курения уже опробовали 74 человека. Основной группе - 50 пациентам к психотерапии добавляли транскраниальную магнитную стимуляцию и получили заметный эффект.

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