Мерц: Страны Запада должны повысить экономическое давление на Москву
- 25.06.2025, 18:11
При активном участии США.
Канцлер ФРГ призвал партнеров Германии «повысить экономическое давление на Москву».
Фридрих Мерц напомнил, что ЕС 26 июня намерен принять 18-й пакет санкций против России.
«Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — добавил он.
Мерц сообщил, что в личной беседе с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита передал тому, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России, в том числе Соединенными Штатами.