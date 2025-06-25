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Мерц: Страны Запада должны повысить экономическое давление на Москву

  • 25.06.2025, 18:11
Мерц: Страны Запада должны повысить экономическое давление на Москву
Фридрих Мерц

При активном участии США.

Канцлер ФРГ призвал партнеров Германии «повысить экономическое давление на Москву».

Фридрих Мерц напомнил, что ЕС 26 июня намерен принять 18-й пакет санкций против России.

«Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — добавил он.

Мерц сообщил, что в личной беседе с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита передал тому, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России, в том числе Соединенными Штатами.

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