Мерц: Страны Запада должны повысить экономическое давление на Москву 25.06.2025, 18:11

Фридрих Мерц

При активном участии США.

Канцлер ФРГ призвал партнеров Германии «повысить экономическое давление на Москву».

Фридрих Мерц напомнил, что ЕС 26 июня намерен принять 18-й пакет санкций против России.

«Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — добавил он.

Мерц сообщил, что в личной беседе с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита передал тому, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России, в том числе Соединенными Штатами.

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