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Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку

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  • 25.06.2025, 18:22
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Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку

Это может быть «стратегией выживания».

Международная группа ученых обнаружила, что домашние кошки чаще всего спят на левом боку. Вывод сделан по результатам анализа более 400 видеороликов на YouTube и опубликован в журнале Current Biology 23 июня 2025 года.

Специалисты из Университета Бари им. Альдо Моро, Рурского университета в Бохуме, Медицинской школы Гамбурга и ряда других научных учреждений хотели выяснить, существует ли у кошек предпочтение в позе сна — и если да, то какую роль это играет в их поведении.

Из 408 видеозаписей, отобранных по строгим критериям (на них должна быть видна одна спящая кошка, в течение не менее 10 секунд, без зеркального отображения), около 67% демонстрировали животных, спящих на левом боку.

Это предпочтение, по мнению ученых, может быть связано с асимметрией работы мозга. Кошки, спящие на левом боку, при пробуждении смотрят на окружающий мир левым глазом — а значит, информация попадает в правое полушарие мозга, которое лучше обрабатывает пространственные сигналы, угрозы и координирует стремительные движения, такие как побег.

«Сон на левом боку может быть стратегией выживания», — отмечают исследователи. По их словам, правое полушарие специализируется на восприятии опасности и реагировании на нее, что особенно важно для животного, которое в дикой природе остается уязвимым во время сна.

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