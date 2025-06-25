Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку

Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку2
- 25.06.2025, 18:22
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Это может быть «стратегией выживания».
Международная группа ученых обнаружила, что домашние кошки чаще всего спят на левом боку. Вывод сделан по результатам анализа более 400 видеороликов на YouTube и опубликован в журнале Current Biology 23 июня 2025 года.
Специалисты из Университета Бари им. Альдо Моро, Рурского университета в Бохуме, Медицинской школы Гамбурга и ряда других научных учреждений хотели выяснить, существует ли у кошек предпочтение в позе сна — и если да, то какую роль это играет в их поведении.
Из 408 видеозаписей, отобранных по строгим критериям (на них должна быть видна одна спящая кошка, в течение не менее 10 секунд, без зеркального отображения), около 67% демонстрировали животных, спящих на левом боку.
Это предпочтение, по мнению ученых, может быть связано с асимметрией работы мозга. Кошки, спящие на левом боку, при пробуждении смотрят на окружающий мир левым глазом — а значит, информация попадает в правое полушарие мозга, которое лучше обрабатывает пространственные сигналы, угрозы и координирует стремительные движения, такие как побег.
«Сон на левом боку может быть стратегией выживания», — отмечают исследователи. По их словам, правое полушарие специализируется на восприятии опасности и реагировании на нее, что особенно важно для животного, которое в дикой природе остается уязвимым во время сна.