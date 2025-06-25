«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу» 25.06.2025, 18:40

Первый матч на обновленном стадионе команда проведет 10 августа.

«Барселона» официально объявляет о своем возвращении на свой стадион, «Spotify Камп Ноу», 10 августа 2025 года — веха, которая ознаменует частичное повторное открытие нового дома клуба в рамках более широкого проекта трансформации Espai Barça. Возвращение состоится во время Кубка Жоана Гампера, очень особенного события для фанатов «Барсы», — говорится в заявлении клуба.

Работы на «Камп Ноу» еще не завершились, поэтому первый матч на стадионе пройдет при неполной заполненности. Продолжается реконструкция третьего яруса трибун, VIP-сектора, крыши и других объектов. По информации The Athletic, ожидается, что вместимость на первом матче составит 25 000 мест, а после полного завершения работ стадион будет вмещать 105 000 — это рекорд для Испании.

«Барселона» обратилась к Ла Лиге с просьбой провести свои первые матчи в сезоне на выезде, чтобы иметь больше времени на подготовку «Камп Ноу» к проведению игр. Изначально клуб рассчитывал вернуться на стадион на свою 125-ю годовщину в ноябре 2024 года. Текущие расходы на проект составляют €900 млн.

С 2022 года «Барселона» проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе, который вмещает 49 000 зрителей. Источники в клубе сообщают, что клуб окончательно вернется на «Камп Ноу» в сентябре. Также клуб может вернуться к началу группового этапа Лиги чемпионов. Первый еврокубковый матч в следующем сезоне «Барселона» проведет в период с 16 по 18 сентября.

«Камп Ноу» был открыт в 1957 году и с тех пор принадлежит «Барселоне». «Камп Ноу» принимал матчи чемпионата Европы и мира, а также матчи олимпийского футбольного турнира 1992 года, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров. Кроме этого, стадион часто используется как концертная площадка.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов каталонская команда дошла до полуфинала, в котором по сумме двух встреч уступила «Интеру» (3:4, 3:3).

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