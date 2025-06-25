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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге

  • 25.06.2025, 18:53
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент Украины назвал встречу содержательной.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Гааге была содержательной.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

По его словам, во время разговора они «охватили все действительно значимые вопросы».

«Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей.

Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», - написал Зеленский.

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