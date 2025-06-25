Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге
- 25.06.2025, 18:53
Президент Украины назвал встречу содержательной.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Гааге была содержательной.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
По его словам, во время разговора они «охватили все действительно значимые вопросы».
«Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей.
Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», - написал Зеленский.