Умер актер Джо Маринелли, который снимался в «Санта-Барбаре» и «Доктор Хаус» 1 25.06.2025, 19:05

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Джо Маринелли

Ему было 68 лет.

Умер американский актер Джо Маринелли. Ему было 68 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак желудка. Об этом изданию сообщила супруга артиста Джин Марнелли.

Джо и Джин Маринелли прожили вместе почти 34 года, у них двое сыновей — Винсент и Дэвид.

За свою карьеру Маринелли снялся в эпизодических ролях в более 50 проектах. Широкой публике он известен по роли мафиози Банни Тальятти в сериале «Санта-Барбара», за которую был удостоен премии издания Soap Opera Digest в номинации «Выдающийся комический актер». Также его можно увидеть в «Скорой помощи», «Докторе Хаусе» и «Отчаянных домохозяйках».

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