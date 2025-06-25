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В Беларуси установлены единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости

  • 25.06.2025, 19:12
В Беларуси установлены единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости

Лукашенко подписал указ.

Александр Лукашенко 25 июня подписал указ, которым установлены единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимости независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами.

Размер тарифов рассчитывался «с учетом экономически обоснованных затрат».

Данное решение позволит «в полной мере обеспечить реализацию принципа „одно окно“ при госрегистрации недвижимости», отметили в пресс-службе Лукашенко.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.

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