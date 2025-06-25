В Беларуси установлены единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости 25.06.2025, 19:12

Лукашенко подписал указ.

Александр Лукашенко 25 июня подписал указ, которым установлены единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимости независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами.

Размер тарифов рассчитывался «с учетом экономически обоснованных затрат».

Данное решение позволит «в полной мере обеспечить реализацию принципа „одно окно“ при госрегистрации недвижимости», отметили в пресс-службе Лукашенко.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.

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