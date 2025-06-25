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Одноразовые вейпы оказались токсичнее обычных сигарет

  • 25.06.2025, 19:20
Одноразовые вейпы оказались токсичнее обычных сигарет

Исследование.

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе выявило тревожный факт: популярные одноразовые электронные сигареты могут выделять больше токсичных металлов, чем традиционные сигареты — в том числе свинец, никель и сурьму, повышающие риск рака, заболеваний легких и поражения нервной системы, пишет EurekAlert.

Исследование, опубликованное 25 июня в журнале ACS Central Science, показало, что некоторые вейпы при ежедневном использовании выделяют больше свинца, чем 20 пачек обычных сигарет. Особенно настораживает, что основными потребителями этих устройств являются подростки и молодежь — наиболее уязвимая к отравлению тяжелыми металлами группа.

Исследователи протестировали семь моделей одноразовых электронных сигарет от трех популярных брендов, имитируя от 500 до 1500 затяжек с помощью специального прибора. Результаты показали:

в парах обнаружены повышенные уровни свинца, никеля, хрома и сурьмы;

чем больше затяжек, тем выше концентрации некоторых металлов;

у одноразовых устройств уровень токсичных веществ был заметно выше, чем у более старых моделей вейпов с заправками;

источниками свинца и никеля стали компоненты из свинцовой бронзы и нагревательные спирали. Причем в некоторых случаях вредные вещества уже содержались в жидкости еще до начала использования.

«Когда я впервые увидел уровни свинца, я подумал, что прибор сломался», — вспоминает Марк Салазар, аспирант лаборатории и соавтор исследования. Эти данные побудили команду провести более широкий анализ.

Уровни никеля и сурьмы в парах некоторых устройств превысили установленные границы канцерогенного риска. В четырех образцах были зафиксированы дозы свинца и никеля, способные вызвать не только рак, но и другие серьезные заболевания, включая неврологические и респираторные.

Хотя исследование охватило только три бренда из десятков на рынке, авторы подчеркивают: проблема может быть гораздо шире, а рынок одноразовых вейпов развивается быстрее, чем успевает за ним наука и регулирование.

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