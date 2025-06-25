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Беларусбанк ограничит снятие наличных с карт

  • 25.06.2025, 19:38
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Беларусбанк ограничит снятие наличных с карт

С чем это связано.

Клиенты Беларусбанка смогут снимать с платежных карточек только определенную сумму в день. Решение вступит в силу с 4 августа.

Это одно из ограничений, которые Беларусбанк вводит, чтобы улучшить защиту держателей карт от действий мошенников.

В банке полагают, что установка лимитов на снятие денег поможет помешать мошенникам совершать хищения со счетов, узнавая у клиентов информацию для регистрации их карточек в мобильных платежных приложениях.

Ограничения будут действовать при снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных.

Так, в течение одного дня можно будет получить не более Br600 с карт «Бархат» и не более Br3000 с других карточек банка.

В Беларусбанке сообщили, что человек сможет отменить лимит по карточке, если захочет.

Для этого ему достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 147.

«Также отмена ограничений или возобновление их действия производится в отделениях банка по заявлению держателя карты либо его представителя на основании доверенности», – проинформировали в банке.

Кроме того, с 4 августа Беларусбанк ограничит операции в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами 7995 (азартные игры) и 9406 (государственные лотереи).

Запрет коснется только некоторых банковских продуктов – карточек «Зебра», «Карта учащегося» и карточек, оформленных в рамках комплексного продукта «Детский».

Еще одно нововведение касается перечисления денежных средств в юанях с карт Беларусбанка.

С 4 августа вводится минимальная сумма перевода – ¥8.

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