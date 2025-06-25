Беларусбанк ограничит снятие наличных с карт
- 25.06.2025, 19:38
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С чем это связано.
Клиенты Беларусбанка смогут снимать с платежных карточек только определенную сумму в день. Решение вступит в силу с 4 августа.
Это одно из ограничений, которые Беларусбанк вводит, чтобы улучшить защиту держателей карт от действий мошенников.
В банке полагают, что установка лимитов на снятие денег поможет помешать мошенникам совершать хищения со счетов, узнавая у клиентов информацию для регистрации их карточек в мобильных платежных приложениях.
Ограничения будут действовать при снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных.
Так, в течение одного дня можно будет получить не более Br600 с карт «Бархат» и не более Br3000 с других карточек банка.
В Беларусбанке сообщили, что человек сможет отменить лимит по карточке, если захочет.
Для этого ему достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 147.
«Также отмена ограничений или возобновление их действия производится в отделениях банка по заявлению держателя карты либо его представителя на основании доверенности», – проинформировали в банке.
Кроме того, с 4 августа Беларусбанк ограничит операции в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами 7995 (азартные игры) и 9406 (государственные лотереи).
Запрет коснется только некоторых банковских продуктов – карточек «Зебра», «Карта учащегося» и карточек, оформленных в рамках комплексного продукта «Детский».
Еще одно нововведение касается перечисления денежных средств в юанях с карт Беларусбанка.
С 4 августа вводится минимальная сумма перевода – ¥8.