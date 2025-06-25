Украина получит сотни ракет для ПВО 1 25.06.2025, 19:43

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За деньги от российских активов.

Украина получит от Великобритании 350 современных ракет для систем противовоздушной обороны. Ракеты будут приобретены за средства, полученные от замороженных российских активов.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.

«Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны», - сказано в сообщении.

Ракеты будут использовать специально разработанные для нужд Украины зенитно-ракетные комплексы. Вскоре еще пять таких ЗРК будут переданы Вооруженным силам британскими партнерами.

«Спасибо правительству Великобритании, премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан», - добавил Умеров.

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