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Путин не решился полететь на саммит БРИКС в Бразилию из-за угрозы ареста

  • 25.06.2025, 20:03
Путин не решился полететь на саммит БРИКС в Бразилию из-за угрозы ареста

В конце 2023 года президент Бразилии отказался гарантировать безопасность диктатору РФ.

Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в Бразилию из-за позиции страны по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, сообщил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на саммите, который запланирован на 6–7 июля, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита. Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС, вы знаете, и именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — сказал Ушаков.

Бразилия подписала Римский статут — базовый документ, на основе которого работает МУС, и должна арестовать Путина в случае визита, как еще более 120 стран мира. В конце 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался гарантировать безопасность Путину, который в тот момент рассматривал возможность визита на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

«Если Путин захочет присоединиться [к саммиту], это будет решать судебная система, а не мое правительство», — говорил тогда да Силва.

В 2023 году из-за угрозы ареста, который обвинил российского президента депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, Путин отказался от поездки на саммит БРИКС в ЮАР — также страну-член МУС. Тогда же Кремль отменил визиты Путина в Индию на саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

В 2025 году ЮАР не будет приглашать Путина на саммит «двадцатки», который пройдет в Йоханнесбурге 21–22 ноября, предупредил в конце прошлого года официальный представитель президента республики Винсент Магвенья. «Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС», — сказал он.

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