На Могилевщине заметили ибиса 25.06.2025, 20:12

Фото Янины Драчевой

Может ли он обосноваться в Беларуси?

В агрогородке Березки Хотимского района обнаружили каравайку – птицу из семейства ибисовых, которая в Беларусь наведывается нечасто. О встрече с редкой гостьей сообщила на своей странице в Instagram Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Пернатого увидела инспектор Янина Драчева, она же успела его сфотографировать.

Фото Янины Драчевой

Каравайка гнездится в Венгрии, южной Украине, Сербии, Молдове, Румынии, Казахстане и российском Предкавказье. Везде строго охраняется законом.

В Беларуси каравайки являются залетными, могут появляться здесь в период сезонных миграций. В прошлом году одну особь видели на Припяти в окрестностях Турова, и это была первая ее подтвержденная регистрация в стране с 2012 года. В нынешнем году каравайка забралась севернее, в Хотимский район Могилевской области, где ее видели с 16 по 18 июня.

Как рассказал «Смартпресс» орнитолог Александр Винчевский, в Беларусь этих ибисов приводит или «сбитый компас», заставляющий отклоняться от обычных маршрутов, или «разведческий зуд», который присутствует у некоторых особей животных.

– Благодаря таким исследователям наземные птицы когда-то открыли для себя острова и заселили их, а другие виды просто расширили свой ареал на континенте, как большие белые цапли, например, – говорит эксперт.

Возможно, хотимская каравайка как раз такой разведчик. Правда, вряд ли она вернется к своим сородичам, потенциальным переселенцам в Беларусь, с хорошими новостями. Ведь в этом году лето в стране пока холодное и дождливое.

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