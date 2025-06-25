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Зеленский предложил Трампу две новые сделки

  • 25.06.2025, 20:19
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Зеленский предложил Трампу две новые сделки
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл детали встречи с лидером США.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление ПВО в Украине и совместное производство дронов.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией», - написал Зеленский.

По его словам, с Трампом была обсуждена защита украинцев и закупка американских систем ПВО для прикрытия городов Украины.

«Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга», - рассказал Зеленский.

Он рассказал Трампу о том, как прошли встречи технической команды Украины с Россией в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. В частности о том, что Россия передала Украине трупы своих же погибших.

«Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Трампу фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше», - подчеркнул Зеленский.

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