Саснович поборется за выход в основу «Уимблдона» с обидчицей другой белоруски 25.06.2025, 21:03

Александра Саснович

Белорусская теннисистка успешно преодолела два стартовых раунда квалификации.

Александра Саснович успешно преодолела два стартовых раунда квалификации Уимблдонского турнира и теперь в шаге от выхода в основную сетку.

На втором этапе третья ракетка страны уверенно обыграла россиянку Оксану Селехметьеву — 6:2, 6:3.

Ранее белорусская команда понесла потери: на первом круге квалификации турнир покинула Кристина Дмитрук, а во втором выбыла Ирина Шиманович. Последняя уступила латвийке Дарье Семенистой — 4:6, 2:6. Белоруска не сумела восстановиться после изнурительного предыдущего поединка и не справилась с более рейтинговой соперницей.

Любопытно, что именно Семенистая может выбить из борьбы Саснович. В случае победы в следующем матче латвийка станет преградой на пути в основу для еще одной представительницы Беларуси.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет свыше $72 млн. В основной сетке турнира уже заявлены Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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