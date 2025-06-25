Зеленский встретился с лидерами стран формата Е5 и генсеком НАТО
- 25.06.2025, 21:10
Обсудили усиление ПВО и давление на РФ.
Во время саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами стран формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в среду, 25 июня, в Telegram.
По его словам, основное внимание во время переговоров уделили усилению воздушной обороны Украины. В частности, речь шла о поставках систем ПВО и средств перехвата дронов типа Shahed.
Отдельно лидеры обсудили усиление санкционного давления на Россию. Зеленский отметил, что РФ продолжает активные наступательные действия и не демонстрирует намерений прекратить войну.
Именно поэтому, по его словам, необходимо работать по энергетическому и банковскому секторам РФ, против теневого флота и вводить вторичные санкции.
«Важна поддержка нашего народа, наших воинов — действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи — спасибо», — написал президент.
24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.