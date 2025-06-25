В Вильнюсе состоится белорусское празднование Купалья
- 25.06.2025, 21:26
Мероприятие состоится на берегу Вилии.
В этом году виленский Белорусский клуб «Сябрына» в очередной раз отмечает Купалье на берегу Вилии и приглашает всех желающих присоединиться к празднованию.
Традиция празднования белорусами Вильнюса Купальского праздника на берегу Вилии, протекающей через город, была основана еще в 1911 году и возобновлена «Сябрынай» в 2013-м.
В этом году гостей празднования ждут:
выступления групп и коллективов «Беларускі Цуд», «Ойра»;
плетение венков;
поиски парааць-кветкі;
белорусские народные танцы;
купальский крупник;
разжигание костра старинным способом.
Празднование состоится 28 июня, начало — в 17.00. Участие бесплатное. Место — за вторым пляжем в Валакупяй (Valakampiai).
Рекомендуется следить за погодой в день праздника, а также захватить с собой одеяло и блюда для пикника.