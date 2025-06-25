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В Вильнюсе состоится белорусское празднование Купалья

  • 25.06.2025, 21:26
В Вильнюсе состоится белорусское празднование Купалья

Мероприятие состоится на берегу Вилии.

В этом году виленский Белорусский клуб «Сябрына» в очередной раз отмечает Купалье на берегу Вилии и приглашает всех желающих присоединиться к празднованию.

Традиция празднования белорусами Вильнюса Купальского праздника на берегу Вилии, протекающей через город, была основана еще в 1911 году и возобновлена «Сябрынай» в 2013-м.

В этом году гостей празднования ждут:

выступления групп и коллективов «Беларускі Цуд», «Ойра»;

плетение венков;

поиски парааць-кветкі;

белорусские народные танцы;

купальский крупник;

разжигание костра старинным способом.

Празднование состоится 28 июня, начало — в 17.00. Участие бесплатное. Место — за вторым пляжем в Валакупяй (Valakampiai).

Рекомендуется следить за погодой в день праздника, а также захватить с собой одеяло и блюда для пикника.

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