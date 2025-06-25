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Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины

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  • 25.06.2025, 21:28
  • 3,758
Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины
Дональд Трамп

Президент США сообщил о проблемах в отношениях с диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну РФ против Украины сложно из-за проблем в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Трамп отметил, что его обещание завершить войну России против Украины в течение 24 часов после инаугурации являлось сарказмом.

«Война в Украине сложнее, чем кто-либо мог представить себе. Владимир Путин более сложный человек и, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это сложнее, чем любая война», - добавил президент.

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