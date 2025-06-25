Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины 3 25.06.2025, 21:28

3,758

Дональд Трамп

Президент США сообщил о проблемах в отношениях с диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну РФ против Украины сложно из-за проблем в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Трамп отметил, что его обещание завершить войну России против Украины в течение 24 часов после инаугурации являлось сарказмом.

«Война в Украине сложнее, чем кто-либо мог представить себе. Владимир Путин более сложный человек и, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это сложнее, чем любая война», - добавил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com