Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины

Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины3
- 25.06.2025, 21:28
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Президент США сообщил о проблемах в отношениях с диктатором РФ.
Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну РФ против Украины сложно из-за проблем в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
Трамп отметил, что его обещание завершить войну России против Украины в течение 24 часов после инаугурации являлось сарказмом.
«Война в Украине сложнее, чем кто-либо мог представить себе. Владимир Путин более сложный человек и, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это сложнее, чем любая война», - добавил президент.