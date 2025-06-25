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В Славгородском районе размыло 85-метровую дамбу

  • 25.06.2025, 21:43
В Славгородском районе размыло 85-метровую дамбу
Фото: МЧС

ЧП произошло вблизи агрогородка Лесная.

В среду, 25 июня 2025 года, в 12.35 поступило сообщение о размыве оградительной дамбы пруда на поле вблизи агрогородка Лесная Славгородского района. О ЧП рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Как отмечают специалисты, сброс воды происходит в реку Леснянка – в приток Прони. Длина дамбы – 85 метров, ширина размыва — пять метров.

Фото: МЧС

В настоящее время, по данным МЧС, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Экономический ущерб сейчас устанавливается.

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