В Славгородском районе размыло 85-метровую дамбу
- 25.06.2025, 21:43
ЧП произошло вблизи агрогородка Лесная.
В среду, 25 июня 2025 года, в 12.35 поступило сообщение о размыве оградительной дамбы пруда на поле вблизи агрогородка Лесная Славгородского района. О ЧП рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Как отмечают специалисты, сброс воды происходит в реку Леснянка – в приток Прони. Длина дамбы – 85 метров, ширина размыва — пять метров.
В настоящее время, по данным МЧС, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Экономический ущерб сейчас устанавливается.