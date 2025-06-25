Трамп о сделке с Ираном: Мне безразлично, будет ли она 25.06.2025, 22:20

Дональд Трамп

Одновременно он заявил, что на следующей неделе обсудит с Ираном потенциальную ядерную сделку.

Американский президент Дональд Трамп в среду, 25 июня, заявил, что США обсудят с Ираном потенциальную ядерную сделку на следующей неделе. В то же время, по словам Трампа, он не считает такое соглашение «столь необходимым».

Об этом американский президент сказал во время пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Гааге, сообщает CNN.

«Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. Как по мне, я не думаю, что это настолько необходимо. Я имею в виду, что у них была война, они воевали, теперь они возвращаются в свой мир. Мне безразлично, будет ли соглашение или нет», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что его администрация будет просить о тех же обязательствах, которых она добивалась на переговорах с Ираном до недавнего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также он не считает такое соглашение необходимым, поскольку настаивает на том, что США успешно уничтожили ядерный потенциал Ирана, несмотря на предварительные оценки разведки, которые свидетельствуют об обратном.

«Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерную программу. Другими словами — она уничтожена. Я сказал: „У Ирана не будет ядерного оружия“. Что ж, мы его взорвали. Оно уничтожено полностью, поэтому я не слишком переживаю об этом. Если бы мы получили какой-то документ — это было бы неплохо. Мы собираемся встретиться с ними», — сказал президент США.

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