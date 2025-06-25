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ГУР Минобороны Украины показал уникальные кадры работы украинских беспилотников

  • 25.06.2025, 22:54
ГУР Минобороны Украины показал уникальные кадры работы украинских беспилотников

Видео.

Украинские беспилотники становятся ключевым инструментом в руках разведчиков: благодаря высокотехнологичным разработкам нашего ОПК уничтожается боевая техника, склады боеприпасов, системы ПВО и логистика врага как на передовой, так и в глубоком тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, обнародовав видео работы украинских БПЛА.

Ударные дроны выполняют боевые задачи по поражению техники и объектов противника, а разведывательные — предоставляют критически важные данные о перемещении живой силы, изменении позиций оккупантов и маршрутах снабжения. Благодаря дронам военное командование принимает решения в режиме реального времени.

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