«Коммерсантъ» поиздевался над Лукашенко

«Коммерсантъ» поиздевался над Лукашенко2
- 27.06.2025, 11:18
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Российский журналист намекнул на лишний вес диктатора?
Корреспондент российского «Коммерсанта» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. Журналист намекнул на лишний вес белорусского правителя.
«Фотофиниш остался, я считаю, за Лукашенко. Это ведь он предложил коллегам сделать family-фото на фоне неправдоподобно большого (как и сам Александр Лукашенко, по крайней мере в глазах современников), просто огромного карьерного «БелАЗа-75710» грузоподъемностью 450 тонн. На его фоне не таким впечатляющим начал казаться даже сам Александр Лукашенко», — пишет Колесников.