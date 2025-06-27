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«Коммерсантъ» поиздевался над Лукашенко

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  • 27.06.2025, 11:18
  • 2,614
«Коммерсантъ» поиздевался над Лукашенко

Российский журналист намекнул на лишний вес диктатора?

Корреспондент российского «Коммерсанта» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. Журналист намекнул на лишний вес белорусского правителя.

«Фотофиниш остался, я считаю, за Лукашенко. Это ведь он предложил коллегам сделать family-фото на фоне неправдоподобно большого (как и сам Александр Лукашенко, по крайней мере в глазах современников), просто огромного карьерного «БелАЗа-75710» грузоподъемностью 450 тонн. На его фоне не таким впечатляющим начал казаться даже сам Александр Лукашенко», — пишет Колесников.

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