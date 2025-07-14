Космический Ярила и гигант в пижаме 14.07.2025, 11:23

Где в Минске находятся самые необычные муралы.

Космический Ярила, художник в одежде из керамической плитки и гигант, который сам себя обнимает. Где в столице находятся самые необычные муралы пишут «Минск-Новости».

Муралы — огромные настенные росписи на стенах зданий, своеобразные тату на теле города, формирующие уникальную идентичность района или определенной локации. Еще несколько десятилетий назад яркими представителями столичного стрит-арта считались сграффито, мозаика — советское монументальное искусство, созданное художником Александром Кищенко («Партизаны Беларуси», дома в микрорайоне Восток-1 и др.). Однако Минск шагает в ногу со временем, и на стенах жилых домов, заброшенных заводов появляются масштабные картины, перенявшие черты монументального искусства, стрит-арта и паблик-арта.

История муралов тесно связана с граффити — направлением стрит-арта, которое балансирует на грани искусства и вандализма, свободы самовыражения и хулиганства. Из-за размытой теоретической базы оказалось непросто определить, к чему в большей степени тяготеет данное понятие.

Изучив источники, пришла к выводу: мурал можно считать направлением и стрит-арта, и паблик-арта. Почему? От граффити (разновидности стрит-арта, цель которого — анонимное самовыражение художника) огромная настенная роспись отличается масштабом, художественной, эстетической ценностью, а также идеей и смыслом. С паблик-артом — искусством в общественном пространстве, которое ориентировано на неподготовленного зрителя, ситуация немного сложнее. К нему в первую очередь относятся именно арт-объекты (различные инсталляции в городе, а также в офисах, больницах, на подземных парковках) и арт-акции, а главная задача — преобразить пространство, сделав его притягательным с помощью проектов, согласованных с властями (отличный пример — арт-объекты «Вверх» и «Меняем свет» скульптора Константина Селиханова и архитектора Юрия Градова, установленные два года назад внутри круговых перекрестков ул. Авиационной). Именно легализованность и способность изменить восприятие конкретного места относит муралы к паблик-арту. Стоит отметить, что мировые столицы вкладывают в его развитие немалые средства. Чего не сделаешь ради ярких смысловых и визуальных акцентов в урбанистической среде и повышения туристической привлекательности города!

Первые муралы в Минске появились на ул. Октябрьской во время проведения Международного фестиваля монументальной художественной росписи Urban Myths («Городские мифы») и бразильско-белорусского урбан-арта Vulica Brasil, организатором которого выступило Посольство Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь.

Отечественные и зарубежные художники за несколько лет, начиная с 2014 года, преобразили и тихие улочки, и тусовочную Октябрьскую. Благодаря настенным произведениям, арт-объектам на карте города появились новые места притяжения. Я составила маршрут по муралам Минска, учитывая месторасположение туристических локаций и зон отдыха. На них мы и посмотрим!

Граф, гусляр и зубр

Ул. Октябрьская, 16 ул. Ленина, 50

Начинаю путешествие с давно полюбившейся молодежи Октябрьской. Не доходя до самой улицы, недалеко от станции метро «Первомайская» (ул. Ленина, 46) меня встречает «Калейдоскоп Беларуси». Автор яркого настенного полотна, созданного летом 2017 года, — уроженец Сан-Паулу Ramon Martins. На нем изображены повернутая к нам спиной девушка в белом платье и два черно-белых кота. Удивительно, но в Минске четырехлапые пушистики не единственные! Существует целая серия милых «Мартовских котов», но уже других авторов.

На Октябрьской, 16, находится огромный портрет графа Гуттен-Чапского лидского художника Сергея Русака, или Izum. Недалеко от графа, на стене Минского станкостроительного завода, играет на инструменте «Гусляр», пожалуй, мой любимый мурал. Его автор — Евгений Матюто (Cowek), который также создает изумительные гипсовые скульптурки в этностиле.

А вот и арка! Ныряю — и вижу уютную террасу, окруженную разноцветными стенами. Здесь спряталась еще одна работа художника — с этническими мотивами. Сюжет Евгений Cowek взял из своего проекта о старинных музыкальных инструментах «Живые звуки». Здесь же смотрит на посетителей заведения общепита африканская женщина с повязанным на голове платком. Занял почетное место и пузатый сосуд — символ изобилия и плодородия. Работам представителей двух культур — Mars из Республики Беларусь и РЗРЕ из Республики Камерун — всего два года.

А через несколько метров, на ул. Ленина, 50, — мурал в ахроматической цветовой палитре со стилизованными зубром, покемоном и фантазийными героями бразильца Speto. Кстати, во время прогулки по локации обратила внимание на проезжающий ретроавтобус. Пассажирам-экскурсантам показывали галерею под открытым небом.

Кроме «городских картин» вызывают улыбку покрашенные разноцветной краской стволы деревьев, а также очаровательные детали, например небольшой портрет на стене здания № 23 классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Этой осенью ему исполнилось бы 95 лет…

Свитер из керамики

Ул. Немига, 30

Отправляюсь на улицу звуков и разговорных акцентов — громкую, многоголосую Немигу. На здании № 30 замечаю огромный портрет художника — забавный мужчина в шляпе прописался в 2016 году во время проведения Vulica Brasil. Автор «Бразильского микса» — уроженец Сан-Паулу Рафаэль Сагара (Finok). Особенность произведения в том, что большая часть стены (свитер и шляпа персонажа) покрыта плиткой отечественного предприятия по производству строительных материалов. Не страшны ни дождь, ни солнце — художник в надежной броне. Будет долгожителем!

Кстати, недалеко отсюда Раковское предместье, где во время летнего музыкально-туристического сезона проходит немало мероприятий. Однозначно стоит заглянуть! Как и во дворик Музея пожарного и аварийно-спасательного дела. Здесь можно сделать атмосферные ретроснимки на фоне красного «Москвича».

Гигант в пижаме

Ул. Энгельса, 34а

Бодрым шагом направляюсь в сторону пересечения ул. Комсомольской и Революционной. Там находятся дома с вдохновляющей творческую интеллигенцию архитектурой, кафе с открытыми террасами (лови солнечные лучи!) и городские четырехсторонние часы со скамейкой по кругу. У хронометра горожане любят назначать встречи, а по выходным играют уличные музыканты.

Затем иду в сторону Театра юного зрителя, возле которого установлен символ мира и добра «Одуванчик». А за трехэтажным домом на стене посольства Бразилии на ул. Энгельса спрятался «Минский гигант» в клетчатой пижаме, обнимающий сам себя. Появился он благодаря мастерам бразильского стрит-арта братьям-близнецам Отавио и Густаво Пандольфо (Os Gêmeos). Изображения таких ярко-желтых гигантов — часть особенного стиля художников. Кстати, первый был нарисован в Афинах.

Космический Ярила

Ул. Рабкоровская, 13

В 2016 году благодаря международному стрит-арт-проекту Urban Myths («Городские мифы») на стену общежития Белорусского государственного университета культуры и искусств приземлился Ярила — языческий бог весеннего солнца и плодородия. Каким испанский художник Deih видит славянское божество? Путешественником, космонавтом, а может, летчиком? Высокий человек в шлеме возвышается над планетой с цветами, в его руке — огненный шар. Мне этот персонаж напомнил любознательного главного героя из «Маленького принца». Он уже вырос, в будущем его ждет немало открытий на других планетах. Какая будет следующей?

Участники международного проекта сначала знакомились с Минском, его историей, городскими легендами, а уж затем, впечатлившись увиденным и услышанным, разрабатывали эскизы.

#НАШАЕЛЕПШАЕ

Ул. Рабкоровская, 15

На здании общежития БГУКИ находится мурал «Девушка в вышиванке», созданный британско-австралийским художником Гвидо ван Хельтеном во время Urban Myths. В открытых источниках пишут, что прообразом героини стала реальная белоруска в национальной рубашке с вышивкой. В 2015 году работа попала в топ-10 лучших граффити мира.

Следы картины

Ул. К. Маркса, 25

Здесь во дворике находится выцветшая репродукция картины Ивана Хруцкого «Портрет неизвестной с цветами и фруктами». Эта женщина — любимая натурщица белорусского художника, он писал ее в разные годы. Кстати, по пути можно заглянуть в Национальный художественный музей Республики Беларусь, в коллекции которого находится картина.

Работа еле узнаваема: время властвует над всем живым и неживым. Где та прекрасная женщина?.. Пожалуй, ее красота никогда не увянет лишь на живописном портрете. Пока рассматривала мурал, ко мне подошел прохожий. Улыбаясь, поинтересовался: «Будете реставрировать?» И верно, «Портрет неизвестной с цветами и фруктами» давно пора бы освежить… Чтобы он и вовсе не стал неизвестным.

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