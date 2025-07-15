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Хватит ли €1,2 триллиона, чтобы спасти Европу?

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  • 15.07.2025, 13:12
Хватит ли €1,2 триллиона, чтобы спасти Европу?
Урсула фон дер Ляйен

ЕС обсуждает новый бюджет.

Евросоюз готовится к решающему моменту: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях представит проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. На кону — способность Европы противостоять глобальным вызовам: войне с Россией, торговой конфронтации с США при президенте Дональде Трампе, конкурентной гонке с Китаем и кризисам в сфере климата, миграции и обороны, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Текущий бюджет ЕС — около €1,2 трлн — составляет лишь 1% от совокупного ВВП блока, тогда как национальные бюджеты Франции и Германии достигают 50–57% от ВВП. Бывший глава ЕЦБ и экс-премьер Италии Марио Драги заявил: «Если не действовать, мы будем вынуждены пожертвовать либо благосостоянием, либо экологией, либо свободой».

Эксперты рекомендуют увеличить бюджет минимум на 20–30%, а лучше — вдвое, до 2% ВВП. Это дало бы импульс инвестициям в оборону, энергетику, инновации и инфраструктуру.

Однако позиции стран разнятся: Франция поддерживает увеличение бюджета, Германия, Швеция и Нидерланды выступают за замораживание расходов и перераспределение приоритетов.

Фон дер Ляйен предложит реформу структуры бюджета — объединение сельхозполитики и фондов регионального развития, создание нового Фонда конкурентоспособности и внешнеполитического блока.

Вопрос финансирования также вызывает споры. Еврокомиссия предлагает новые источники дохода, но ряд стран категорически против общеевропейских налогов.

Без согласия всех 27 стран любые изменения — под вопросом.

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