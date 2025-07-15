Глава МИД Польши: Лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

Глава МИД Польши: Лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины1
- 15.07.2025, 22:27
Для этого можно привлечь замороженные средства РФ.
За американское оружие для Украины должна платить Россия, а не европейские страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РАР.
«Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это (американское - ред.) оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (речь идет о замороженных активах России - ред.)», - сказал Сикорский.
Он добавил, что доволен тем, что президент США Дональд Трамп «пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза».
«А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безусловное прекращение огня, и единственный язык, который понимает Путин, — это язык давления», - отметил глава МИД Польши.
Сикорский также надеется, что 50-дневный срок до возможного введения американских санкций — это время для усиления давления на Россию, чтобы она наконец опомнилась.