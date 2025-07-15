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Глава МИД Польши: Лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

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  • 15.07.2025, 22:27
Глава МИД Польши: Лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

Для этого можно привлечь замороженные средства РФ.

За американское оружие для Украины должна платить Россия, а не европейские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РАР.

«Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это (американское - ред.) оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (речь идет о замороженных активах России - ред.)», - сказал Сикорский.

Он добавил, что доволен тем, что президент США Дональд Трамп «пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза».

«А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безусловное прекращение огня, и единственный язык, который понимает Путин, — это язык давления», - отметил глава МИД Польши.

Сикорский также надеется, что 50-дневный срок до возможного введения американских санкций — это время для усиления давления на Россию, чтобы она наконец опомнилась.

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