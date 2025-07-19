Стало известно, какие белорусские предприятия попали под санкции Евросоюза

Стало известно, какие белорусские предприятия попали под санкции Евросоюза1
- 19.07.2025, 10:19
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Их названия опубликованы в официальном журнале ЕС.
ЕС ввел санкции против восьми белорусских предприятий, включая производителей беспилотников и оптико-электронного оборудования. Их названия приведены в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Санкционные меры, предусматривающие заморозку активов и запрет на предоставление финансовых или иных ресурсов, распространяются на восемь белорусских юридических лиц:
УП «Белвнешпромсервис»;
НП ООО «ОКБ ТСП»;
ООО «КБ Беспилотные вертолеты»;
ОАО «Завод «Легмаш»,
УП «Научно-технический центр ЛЕМТ „БелОМО“»;
ООО «Лазерные приборы и технологии»;
ОАО «Вистан»;
ООО «Рухсервомотор».
Всего теперь в списке насчитывается 55 белорусских организаций под ограничениями. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.
Ранее сообщалось, что санкции распространяются на компании белорусского военно-промышленного комплекса, которые поддерживают полномасштабную российскую агрессию против Украины. Вдобавок ограничения в торговле с Беларусью приравниваются к тем, что действуют в отношении РФ.
Кроме того, ужесточены санкции в отношении четырех белорусских банков, которые до этого отключили от SWIFT, — на них теперь распространяется полный запрет на транзакции. Речь идет о банках «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт», «Банк развития» и «Белинвестбанк».
Также ЕС ужесточил экспортные ограничения. Теперь запрещены любые поставки в Беларусь товаров и технологий военного назначения из так называемого Общего военного списка ЕС. Эти же товары запрещено импортировать из Беларуси. Кроме того, введены ограничения на поставки химических компонентов топлива и расширены списки товаров, запрещенных к экспорту в Беларусь или к транзиту через ее территорию.
Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и Беларуси — «за» проголосовали все 27 стран-членов.