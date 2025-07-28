Медведев угрожает Трампу 22 28.07.2025, 20:13

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ увидел в ультиматуме Трампа шаг к войне с США.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил президенту США Дональду Трампу о двух вещах: первая — Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, вторая — каждое такое требование является шагом к войне.

«Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо», — предупредил Медведев в X.

Ранее 28 июля Трамп вновь заявил, что «очень разочарован» в российском коллеге Владимире Путине и объявил о сокращении срока ультиматума с 50 дней до 10–12.

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