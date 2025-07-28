Трамп: Новый ультиматум Путину — 10-12 дней 6 28.07.2025, 16:31

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Терпение президента США иссякло.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России от 10 до 12 дней, чтобы прекратить вторжение в Украину. «Мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он, добавив, что терпение США на исходе, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее в этом месяце Трамп уже предупреждал Москву, что введет новый раунд санкций, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней. Теперь, по словам президента, срок сокращен: «Мы дали достаточно времени. Дальше — решительные действия».

Белый дом рассматривает новые санкции, включая ограничения против российских банков, технологий и экспорта нефти. США также ведут консультации с союзниками по поводу возможных шагов. Белый дом может ввести огромные тарифы для покупателей российской нефти.

В Киеве положительно восприняли заявление Трампа, надеясь, что давление поможет ускорить завершение конфликта. В Москве пока не дали официального ответа.

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