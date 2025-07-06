NYT: Путин показал истинное лицо 6.07.2025, 18:54

Почему в критический момент иранский режим остался один.

Хотя Россию, Китай, Иран и Северную Корею объединяют общая антизападная риторика и определенная координация, реальная взаимопомощь между этими странами в конфликтах ограничена, что подрывает идею о существовании полноценной «оси» автократических союзников. Об этом свидетельствуют последние события в Иране, когда в критический момент ни РФ, ни КНР, ни КНДР не пришли ему на помощь, пишет The New York times.

В статье отмечается, что когда Россия заручилась помощью Китая, Северной Кореи и Ирана в войне против Украины, некоторые американские и британские чиновники начали говорить о появлении новой «оси», мол, казалось, что эти четыре страны объединены авторитаризмом и определенной враждебностью по отношению к США и их союзникам.

Но после бомбардировок Ирана Израилем, а затем и США появилось сомнение в единстве между этими странами, ведь ни одна из них не поспешила поддержать Иран. Китай и Россия лишь опубликовали формальные осуждения действий Америки, но, говорится в материале, «не пошевелили и пальцем, чтобы материально помочь Ирану».

«Реальность этого конфликта оказалась такой, что Россия и Китай не побежали на помощь Ирану. Это лишь подчеркивает ограниченность концепции «оси». Каждая из них (стран. — ред.) достаточно эгоистична и не хочет ввязываться в войны других. Это очень разные войны и разные конфликты. Страны не обязательно разделяют одинаковые ценности и институциональные связи так же, как и США и их союзники», — сказал директор Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Все эти четыре страны объединяет то, что они автократические и лелеют враждебность к Соединенным Штатам, которые традиционно стремятся ослабить их и поставить под сомнение их легитимность. Эти страны также имеют определенные стратегические связи, благодаря чему им удалось ослабить экономические санкции, введенные против них Западом. В частности, речь идет о торговле между ними и об обмене военными технологиями.

«Да, вероятно, существует очень скромная координация между Китаем, Северной Кореей, Ираном и Россией — в том смысле, что они общаются друг с другом и имеют некоторые общие разочарования относительно Соединенных Штатов или Запада. Но это не имеет особого значения», — сказал профессор истории Католического университета Америки и бывший чиновник Государственного департамента, который написал книгу о войне в Украине, Майкл Киммейдж.

Издание отмечает, что среди этих стран только Россия и Северная Корея имеют договор о взаимной обороне. Это проявилось в том, что КНДР поставляет РФ оружие, а также отправила более 14 000 военнослужащих для борьбы вместе с россиянами против украинских войск.

«Нет общих ценностей, кроме расплывчатых банальностей о «многополярном мировом порядке», и есть немало противоречий. Путин указал, какие они: его отношения с соседями Ирана, включая Израиль и арабские государства, слишком важны, чтобы приносить их в жертву на алтаре российско-иранской дружбы», — отметил историк из Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

По словам историка, российский диктатор Владимир Путин является «циничным манипулятором, заинтересованным только в своих стратегических интересах», и если для этого ему придется «бросить Иран под колеса, то он готов это сделать». По мнению Радченко, «это чувство полностью взаимно в Тегеране».

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