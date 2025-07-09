В армии РФ систематически обворовывают собственных военных 9.07.2025, 11:15

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Украинская разведка сообщила подробности.

В российской армии систематически обворовывают собственных военнослужащих.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, около 10% военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России не получают денежного обеспечения или получают его не в полном объеме.

Указывается, что об этом свидетельствуют документы Министерства обороны России о результатах проверки округа в марте-апреле 2025 года, добытые военной разведкой Украины.

«Согласно отчетам МО РФ, более 2,5 тысячи военнослужащих Южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч - из-за «отсутствия банковских реквизитов», - говорится в сообщении.

Кроме того, более 20 тысяч человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов.

«Не оформлены и выплаты семьям более 2 500 погибших военнослужащих, а также более 2 000 человек, уволенных из рядов ВС РФ», - рассказали в разведке.

Отмечается, что в отчете речь идет только об одном из пяти военных округов России - Южном. В то же время в масштабах всех вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже.

«Такая системность может свидетельствовать о сознательной политике обворовывания государством-агрессором собственных военных, которых Кремль использует как пушечное мясо. Это - очередное подтверждение того, что в армии РФ люди - лишь расходный материал», - подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

В разведке добавили, что анализ полученной информации свидетельствует о существенном ухудшении ситуации с выплатой денежного обеспечения в российской армии в течение 2025 года.

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