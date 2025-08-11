Жалкое желание Кремля
- Андрей Коваленко
- 11.08.2025, 7:53
- 1,634
Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины.
Так же в один день он сочтет, что может говорить о Балтии без Балтии. Это – образ мышления.
Но Россия – это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем обхода санкций.
Такие точно не равны ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или на Ближнем Востоке.
Желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопрос региона не только с США, но и с РФ, – жалко по своей логике.
Андрей Коваленко, Telegram