закрыть
11 августа 2025, понедельник, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жалкое желание Кремля

  • Андрей Коваленко
  • 11.08.2025, 7:53
  • 1,634
Жалкое желание Кремля

Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины.

Так же в один день он сочтет, что может говорить о Балтии без Балтии. Это – образ мышления.

Но Россия – это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем обхода санкций.

Такие точно не равны ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или на Ближнем Востоке.

Желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопрос региона не только с США, но и с РФ, – жалко по своей логике.

Андрей Коваленко, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников