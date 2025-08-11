Жалкое желание Кремля Андрей Коваленко

11.08.2025, 7:53

1,634

Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины.

Так же в один день он сочтет, что может говорить о Балтии без Балтии. Это – образ мышления.

Но Россия – это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем обхода санкций.

Такие точно не равны ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или на Ближнем Востоке.

Желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопрос региона не только с США, но и с РФ, – жалко по своей логике.

Андрей Коваленко, Telegram

