Bild: Британские дипломаты тренируют Зеленского
18.08.2025, 14:58

Владимир Зеленский

К встрече с Трампом украинского президента готовит помощник Стармера.

Британские дипломаты тренируют президента Украины Владимира Зеленского перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете, пишет Bild.

Последняя встреча между ними закончилась историческим скандалом. Теперь британские СМИ сообщают: Лондон целенаправленно готовит президента Украины к сложным переговорам с Трампом. Ключевую роль в этом играет Джонатан Пауэлл, бывший глава администрации Тони Блэра и нынешний советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера.

Его советы: беречь самолюбие президента , как можно больше хвалить его публично и не провоцировать. Это также включает в себя похвалы усилиям Трампа по установлению мира в Украине и признание того, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

За кулисами же Зеленский должен осторожно оказывать влияние, чтобы добиться от Белого дома достижения целей Украины.

