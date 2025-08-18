Bild: Британские дипломаты тренируют Зеленского

Bild: Британские дипломаты тренируют Зеленского4
К встрече с Трампом украинского президента готовит помощник Стармера.
Британские дипломаты тренируют президента Украины Владимира Зеленского перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете, пишет Bild.
Последняя встреча между ними закончилась историческим скандалом. Теперь британские СМИ сообщают: Лондон целенаправленно готовит президента Украины к сложным переговорам с Трампом. Ключевую роль в этом играет Джонатан Пауэлл, бывший глава администрации Тони Блэра и нынешний советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера.
Его советы: беречь самолюбие президента , как можно больше хвалить его публично и не провоцировать. Это также включает в себя похвалы усилиям Трампа по установлению мира в Украине и признание того, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
За кулисами же Зеленский должен осторожно оказывать влияние, чтобы добиться от Белого дома достижения целей Украины.