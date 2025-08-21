закрыть
Пенсионер сделал замечание о громком мотоцикле — минчанин нокаутировал его

14
  • 21.08.2025, 9:43
  • 6,680
Пожилой человек до сих пор находится в реанимации.

Минчанин ударил 75-летнего пенсионера после сделанного замечания — мужчине не понравился громкий шум мотоцикла на автодроме. Пострадавший ударился головой и до сих пор находится без сознания, сообщили в прокуратуре Минска. Было возбуждено уголовное дело.

Все началось с конфликта на одном из столичных автодромов. Там 75-летний пенсионер сделал замечание «об издаваемом мотоциклом громком шуме». В ответ 48-летний минчанин ударил его рукой по голове. Пожилой человек упал на землю и ударился головой — потерял сознание и получил тяжкие телесные повреждения.

«В настоящее время потерпевший в связи с полученными телесными повреждениями находится в одном из столичных учреждений здравоохранения в бессознательном и стабильно тяжелом состоянии», — сообщили в прокуратуре.

Заместитель прокурора Московского района Минска возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения без заявления пострадавшего — ведь он не может этого сделать из-за травм.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 155 УК (Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Мужчине грозит до двух лет «химии».

