Выступающая за Польшу белоруска выиграла этап «Бриллиантовой лиги»1
- 21.08.2025, 12:55
Она выступает в прыжках в высоту.
Белорусская легкоатлетка Мария Жодик выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту, несмотря на тяжелые погодные условия и дождь над стадионом. Она преодолела высоту 1,91 м. Белоруска выступала под польским флагом.
В 2020 году Жодик подписала открытое письмо белорусских спортсменов против насилия, а в 2022-м осудила нападение России на Украину. В том же году она переехала в Польшу и вскоре получила право представлять эту страну. В 2024 году Мария выступала от Польши на Олимпийских играх в Париже.