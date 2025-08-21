Выступающая за Польшу белоруска выиграла этап «Бриллиантовой лиги» 1 21.08.2025, 12:55

1,534

Мария Жодик

Она выступает в прыжках в высоту.

Белорусская легкоатлетка Мария Жодик выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту, несмотря на тяжелые погодные условия и дождь над стадионом. Она преодолела высоту 1,91 м. Белоруска выступала под польским флагом.

В 2020 году Жодик подписала открытое письмо белорусских спортсменов против насилия, а в 2022-м осудила нападение России на Украину. В том же году она переехала в Польшу и вскоре получила право представлять эту страну. В 2024 году Мария выступала от Польши на Олимпийских играх в Париже.

