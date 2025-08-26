Лукашенко унизили еще больше 1 26.08.2025, 8:22

Это ж насколько дурную славу нужно иметь!

Сообщалось, что делегация посольства Афганистана в Москве посетила Беларусь. Во время визита обсуждались условия содержания и репатриации афганских заключенных, сообщает издание Ariana News.

О том, какими могут быть репутационные итоги подобного визита, «Филин» поговорил с Валерием Карбалевичем.

— Не исключаю, что действительно целью визита была оценка условий содержания своих заключенных, граждан Афганистана, — отметил Валерий Карбалевич. — И это очень симптоматичный пример.

Понятно, когда освобождения из белорусских тюрем своих граждан требуют США, Литва, Польша, Швейцария, Израиль, Япония.

Но, оказывается, даже талибы сидят в заключении в Беларуси. Это удивительно, потому что правящая сила «Талибан» во многих странах считается террористической организацией, а сам Афганистан вообще находится в международной изоляции.

То есть здесь можно сделать вывод: Беларусь превратилась в какую-то черную дыру, в опасную зону. Граждане любой страны, которые попадают в нашу страну, могут оказаться в заключении. И даже граждане Афганистана.

Это какой резонанс нужно иметь в мире, насколько дурную славу, что даже талибы, для которых проблема прав человека, мягко говоря, находится совсем не на первом месте, вдруг озаботились судьбой своих граждан в белорусских тюрьмах.

Вот очень яркая иллюстрация к репутации, которую имеет Беларусь в мире, причем не только на Западе, но, как оказалось, и на Востоке.

Поэтому не исключаю, что сейчас в Беларусь будут приезжать разные делегации и целью их визитов станут не экономические проекты, например, или политическое сотрудничество, а обсуждение освобождения граждан из белорусских тюрем.

По-моему, все это и символично, и знаменательно.

Когда в начале года в Афганистан ездили белорусские дипломаты, многие задавались вопросом, какими могут быть перспективы в отношениях между Беларусью и Афганистаном. Оказывается, самая важная, самая главная сфера в сотрудничестве — это заключенные.

— А какие выводы можно сделать, если посмотреть на этот визит в контексте продолжающегося белорусско-американского трека?

— Их встречали как раз тайно и тихо, белорусские власти ничего про этот визит не сообщают. Найти информацию можно только в афганских источниках.

Но не думаю, что это из-за белорусско-американского трека. Просто белорусским властям не очень удобно, что зарубежные делегации приезжают в Минск, чтобы освобождать из тюрем своих граждан. Даже талибы.

Очевидно, что репутация у страны, в которую едут с такими целями, плохая. Поэтому белорусские власти об этом и умалчивают.

С приглашением Трампа визит талибов никак не пересекается, потому что, насколько я понимаю, американцы ушли из Афганистана и эта тема им мало интересна.

В отличие от недавнего визита президент Ирана. Тут, можно сказать, получилась нестыковка. У США с Ираном отношения очень напряженные, и тут президент Ирана приезжает в Беларусь на переговоры как раз в тот момент, когда параллельно идет переговорный процесс с США.

Диссонанс чувствовался даже в ходе переговоров, когда президент Ирана говорил, что нам надо вместе противодействовать санкционной политике США, а Лукашенко пришлось заявить, что «мы не дружим против кого-то». Акценты были разные, думаю, не случайно.

