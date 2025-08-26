закрыть
В Гомельской области пенсионер поставил на место ЖКХ

  • 26.08.2025, 11:27
  • 2,750
В Гомельской области пенсионер поставил на место ЖКХ
иллюстративное фото

Он получил крупную компенсацию.

Упавший на лед и получивший травму минувшей зимой в Жлобине (Гомельская область) пенсионер через суд получил от предприятия жилищно-коммунального хозяйства компенсацию вреда в размере 5 тыс. рублей (1474 доллара).

Он в иске указал, что получил травму по пути в магазин, после этого ему была сделана операция, «далее — длительное лечение как стационарно, так и амбулаторно». Какие именно травмы получил пенсионер, не сообщается, как и день, когда это случилось.

Согласно договорам с местным ЖЭУ, «дорожки и тротуары вокруг дома организация обязуется содержать в надлежащем виде, что не было выполнено в день падения истца».

Поскольку ответчиком «некачественно выполнялись работы по очистке асфальта от наледи и снега», суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. Суд Жлобинского района постановил взыскать с коммунальной организации в пользу пенсионера денежную компенсацию.

Сообщается также, что, «проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции», судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда решение оставила без изменений, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения, решение суда вступило в силу.

