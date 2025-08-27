закрыть
В Беларуси стало меньше Сереж и Володь

2
  • 27.08.2025, 12:26
И больше Романов и Тимофеев.

За первое полугодие этого года в Минске на свет появилось более 6 тыс. младенцев. Самым популярным среди мужских имен оказался Михаил, а среди женских — Мария. Об этом рассказали в эфире госТВ.

Мальчиков также часто называют Романами и Тимофеями, а девочек — Софиями и Евами.

Минчан называют и необычными именами, например: Марк-Антуан, Спартак, Нинель, Корнелия и Любава.

Начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Миноблисполкома Наталья Калинина отметила, что раньше популярные имена переходят в разряд редких. У девочек это Наталья, Ольга, Светлана, Ирина, а у мальчиков — Владимир, Валерий, Руслан, Сергей.

