Первый в мире летающий автомобиль испытают в Кремниевой долине
- 28.08.2025, 14:46
Разработка велась десять лет.
Американская компания Alef объявила о начале тестов своего летающего автомобиля на аэродромах Халф-Мун-Бей и Холлистер в Кремниевой долине. Модель, способная к вертикальному взлету и посадке, разрабатывается уже почти десять лет и станет первым в мире серийным автомобилем с функцией полета, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Первый этап тестов будет включать взаимодействие с другими воздушными судами на территории аэропортов. Позднее эти аэродромы могут стать базами для регулярной эксплуатации летающих автомобилей. На первом этапе компания начнет с версии Model Zero Ultralight, постепенно расширяя линейку до коммерческой модели Model A.
Летающий автомобиль Alef полностью электрический, с дальностью поездки по дороге до 320 км и дальностью полета до 177 км. Ultralight-классификация позволяет проводить полеты без специальных лицензий, но накладывает ограничения: только дневное время, запрет на полеты над густонаселенными районами.
Генеральный директор Alef Джим Духовный отметил, что проект сочетает автомобильную и авиационную инфраструктуру и предлагает экологичную, тихую и компактную альтернативу традиционной авиации. Компания уже получила более 3 300 предварительных заказов на машину стоимостью около $300 000.
Alef планирует показать, как интеграция автомобильных технологий с авиацией и системами ИИ, аналогичными используемым в автономных автомобилях, может безопасно работать в реальных условиях.
Тестовые полеты на аэродромах Халф-Мун-Бей и Холлистер станут важным шагом к внедрению летающих автомобилей в транспортную систему и демонстрацией потенциала электрической авиации будущего.