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Возле Цнянского водохранилища в Минске продают коттедж, напоминающий замок

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  • 4.08.2025, 15:53
  • 2,504
Возле Цнянского водохранилища в Минске продают коттедж, напоминающий замок

Цена — почти $1 миллион.

В одном из самых зеленых и престижных районов Минска, в 150 метрах от пляжа Цнянского водохранилища, на продажу выставили особняк, немного похожий на европейский дворец. Интерьер в доме выполнен в классическом стиле, где читается любовь к роскоши. Но и цена соответствующая — 940 тысяч долларов, пишет zerkalo.io.

Дом расположен в одном из самых экологически чистых уголков столицы — всего в 150 метрах от пляжа Цнянского водохранилища.

Общая площадь четырехэтажного коттеджа — 482,3 м², он расположен на участке в 9,27 сотки. Территория огорожена стильным забором, оборудованным автоматическими воротами и системой видеонаблюдения.

Интерьер коттеджа выполнен с намеком роскошь с тщательной проработкой деталей: лепнина, декоративные колонны, мебель в классическом стиле, многоуровневые потолки с подсветкой, антикварные люстры.

В доме пять жилых комнат, гостиная с камином, кухня, три санузла, баня с парной, тренажерный зал, а также бильярдная комната.

На мансардном этаже обустроено помещение с барельефной стеной, которое можно использовать как кабинет или студию.

Стоимость — 2 815 112 рублей, или 940 000 долларов.

В одном из самых зеленых районов Минска продают дом почти за миллион долларов. Вот как он выглядит

Интерьер в доме выполнен в классическом стиле, где читается любовь к роскоши.

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