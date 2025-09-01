Придется разжать синие пальцы

Придется разжать синие пальцы4
- 1.09.2025, 8:09
- 7,172
Лукашенко проговорился.
ГосСМИ вновь «не заметили» дня рождения правителя. Между тем, 30 августа Александр Лукашенко официально отметил 71-й день рождения, пишет «Салiдарнасць».
Год назад представители режима словно воды в рот набрали, насколько им было неудобно, говорить, что тому самому политику, обещавшему когда-то окончание эры семидесятилетних правителей, исполнилось как раз 70.
Несмотря на все очевидные проблемы со здоровьем (тремор головы, хромота при ходьбе – «не могут мне сустав отремонтировать»), Лукашенко неделю назад уверял, что якобы чувствует себя хорошо:
— Наши иногда беглые об этом пописывают: Лукашенко все умирает, он больной. Вижу (и мне доложили об этом), некоторые уже спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье? Вот недавно я первый раз в жизни за два дня прошел полное медицинское обследование.
Два дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли, все просветили. И вот некоторые спецслужбы: вот умирает. И я говорю, слушайте, я не против: передайте все исследования, и пусть опубликуют.
Естественно, результаты исследований о нездоровом Лукашенко никто не опубликовал.
До какого возраста мечтает прожить правитель? Проговорился он об этом только однажды – в 2011 году:
– Я думаю, что я как минимум лет до девяноста с лишним не умру.
Однако такой сценарий с учетом его состояния, уровня давления и стресса выглядит супероптимистичным. Момент, когда Лукашенко все же придется разжать пальцы и отпустить кресло, с каждым годом все ближе.