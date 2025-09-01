Крупную партию белорусского мяса не пустили в Россию 1.09.2025, 20:17

Груз с серьезными нарушениями задержали в Брянской области.

Россельхознадзор запретил ввоз 40 т замороженного мяса птицы из Беларуси.

Инцидент произошел в Брянской области. На границе были задержаны две машины.

В ходе досмотра сотрудники таможенной службы и Россельхознадзора выявили серьезные нарушения.

В частности, номера партий и даты выработки продукции не совпадают с указанными в ветеринарных сопроводительных документах.

Кроме того, в одном из автомобилей мясо перевозилось без коробок, непосредственно на полу транспортного средства.

Вся продукция была возвращена в Беларусь.

