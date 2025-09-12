закрыть
12 сентября 2025, пятница, 17:42
Стало известно, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России

  • 12.09.2025, 17:25
Стало известно, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России

Новый пакет усилит давление на Кремль.

Европейская комиссия в среду, 17 сентября, готовится представить 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.

Отмечается, что новый пакет санкций имеет целью усилить давление на Россию в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции будут направлены на «теневой» флот РФ, банковскую систему и дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

Кроме того, Комиссия рассматривает возможность включения в черный список некоторых банков из двух стран Центральной Азии, а также независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае, чтобы еще больше изолировать Россию с экономической точки зрения.

