Стало известно, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России
- 12.09.2025, 17:25
Новый пакет усилит давление на Кремль.
Европейская комиссия в среду, 17 сентября, готовится представить 19-й пакет санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.
Отмечается, что новый пакет санкций имеет целью усилить давление на Россию в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Санкции будут направлены на «теневой» флот РФ, банковскую систему и дополнительные ограничения на продажу российской нефти.
Кроме того, Комиссия рассматривает возможность включения в черный список некоторых банков из двух стран Центральной Азии, а также независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае, чтобы еще больше изолировать Россию с экономической точки зрения.