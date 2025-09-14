закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 3:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили соусы известного бренда.

  • 14.09.2025, 1:23
  • 1,006
В Беларуси запретили соусы известного бренда.

В чем причина?

Минздрав Беларуси временно запретил ввоз в страну и продажу соусов на основе растительных масел российской торговой марки, пишет Myfin.by.

Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции на внутреннем рынке.

В частности, под запрет попала продукция АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (Россия).

Так, в соусе на основе растительных масел Astoria в ассортименте выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В кетчупе «Чили» Astoria обнаружен консервант диоксид серы, который не был заявлен изготовителем на маркировке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский