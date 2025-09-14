В Беларуси запретили соусы известного бренда. 14.09.2025, 1:23

1,006

В чем причина?

Минздрав Беларуси временно запретил ввоз в страну и продажу соусов на основе растительных масел российской торговой марки, пишет Myfin.by.

Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции на внутреннем рынке.

В частности, под запрет попала продукция АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (Россия).

Так, в соусе на основе растительных масел Astoria в ассортименте выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В кетчупе «Чили» Astoria обнаружен консервант диоксид серы, который не был заявлен изготовителем на маркировке.

