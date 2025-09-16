Премия «Эмми-2025» собрала рекордную аудиторию
- 16.09.2025, 12:25
Абсолютным триумфатором вечера стал сериал «Студия».
Телетрансляция 77-й церемонии вручения премии «Эмми» на канале CBS привлекла 7,4 миллиона зрителей. Это на 8% больше, чем годом ранее (6,9 млн на ABC в сентябре 2024-го) и лучший показатель с 2021 года, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Для CBS это двойной успех. Предыдущий максимум также пришелся на 2021-й — последний раз, когда канал показывал церемонию. Ни NBC, ни Fox, ни ABC за это время не смогли побить этот результат. По данным Nielsen, в общую аудиторию включены зрители, смотревшие эфир по ТВ и в прямом эфире на Paramount+, где число онлайн-просмотров выросло на 76% по сравнению с 2021 годом.
Главным телевизионным конкурентом в тот вечер стала трансляция хоккейных матчей. Однако сентябрьский футбол уступает по накалу январским плей-офф, из-за которых церемония «Эмми» в январе 2024 года показала исторический антирекорд. Именно поэтому нынешние показатели стали на 54% выше, чем у перенесенной из-за голливудских забастовок церемонии.
Ведущим «Эмми» стал комик Нейт Баргатце. Главные награды достались сериалам: «Студия» — лучшая комедия, «Больница Питт» — лучший драматический сериал и «Переходный возраст» — лучший мини-сериал. Абсолютным триумфатором вечера стал сериал «Студия», завоевавший 13 наград.