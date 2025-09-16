Премия «Эмми-2025» собрала рекордную аудиторию 16.09.2025, 12:25

Абсолютным триумфатором вечера стал сериал «Студия».

Телетрансляция 77-й церемонии вручения премии «Эмми» на канале CBS привлекла 7,4 миллиона зрителей. Это на 8% больше, чем годом ранее (6,9 млн на ABC в сентябре 2024-го) и лучший показатель с 2021 года, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Для CBS это двойной успех. Предыдущий максимум также пришелся на 2021-й — последний раз, когда канал показывал церемонию. Ни NBC, ни Fox, ни ABC за это время не смогли побить этот результат. По данным Nielsen, в общую аудиторию включены зрители, смотревшие эфир по ТВ и в прямом эфире на Paramount+, где число онлайн-просмотров выросло на 76% по сравнению с 2021 годом.

Главным телевизионным конкурентом в тот вечер стала трансляция хоккейных матчей. Однако сентябрьский футбол уступает по накалу январским плей-офф, из-за которых церемония «Эмми» в январе 2024 года показала исторический антирекорд. Именно поэтому нынешние показатели стали на 54% выше, чем у перенесенной из-за голливудских забастовок церемонии.

Ведущим «Эмми» стал комик Нейт Баргатце. Главные награды достались сериалам: «Студия» — лучшая комедия, «Больница Питт» — лучший драматический сериал и «Переходный возраст» — лучший мини-сериал. Абсолютным триумфатором вечера стал сериал «Студия», завоевавший 13 наград.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com