19 сентября 2025, пятница, 18:14
В Минске визовый центр Италии попробовал работать по живой очереди

2
  19.09.2025, 18:02
В Минске визовый центр Италии попробовал работать по живой очереди

Продержался лишь один день.

Визовый консультант Екатерина Алексеева в TikTok рассказала о нововведении в визовом центре Италии. Несколько дней назад на дверях центра появилось объявление, что с 17 по 30 сентября людей с документами будут принимать в порядке живой очереди — без номерков.

@kat_visa Слишком ожидаемо 🥲 #италия🇮🇹 #виза #шенген #визавевропу ♬ оригинальный звук - kat_visa

Очередь в первый день была огромная, люди начали занимать ее с 6 утра. В итоге в 9 часов людям раздали номерки, и теперь до 30 сентября без записи будут принимать только по ним.

На двери вывесили новое объявление, в котором указано: без предварительной записи до 30 сентября принимают только тех, кто успел получить номерок в живой очереди 17 сентября. Гарантий подачи документов в этот период нет, потенциальный резерв мест исчерпан.

