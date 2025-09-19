В Минске визовый центр Италии попробовал работать по живой очереди

В Минске визовый центр Италии попробовал работать по живой очереди2
- 19.09.2025, 18:02
Продержался лишь один день.
Визовый консультант Екатерина Алексеева в TikTok рассказала о нововведении в визовом центре Италии. Несколько дней назад на дверях центра появилось объявление, что с 17 по 30 сентября людей с документами будут принимать в порядке живой очереди — без номерков.
Очередь в первый день была огромная, люди начали занимать ее с 6 утра. В итоге в 9 часов людям раздали номерки, и теперь до 30 сентября без записи будут принимать только по ним.
На двери вывесили новое объявление, в котором указано: без предварительной записи до 30 сентября принимают только тех, кто успел получить номерок в живой очереди 17 сентября. Гарантий подачи документов в этот период нет, потенциальный резерв мест исчерпан.