закрыть
19 сентября 2025, пятница, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во сколько сейчас обойдется участок под Минском?

  • 19.09.2025, 21:39
  • 1,536
Во сколько сейчас обойдется участок под Минском?

Стали известны итоги земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, рассказывает Realt.

Всего на аукцион было предложено 19 участков, 13 из них — в Минском районе и 6 — в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Крупицкий, Лошанский, Мачулищанский, Самохваловичский и Щомыслицкий сельсоветы.

По самой высокой начальной цене — за 120 000 рублей каждый — на аукцион были выставлены участки в Боровлянском сельсовете. Земельные наделы оснащены электричеством и газом. Участок в д. Малиновка на ул. Полевой, 2 А, насчитывает 10,78 сотки. На него претендовали 3 человека. Земельный надел удалось продать за 221 000 рублей, или 72 473 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Площадь второго участка в Малиновке на ул. Полевой, 2 Б, составляет 11,06 сотки. Купить его пожелали 2 человека. Участок продали за 145 200 рублей, или 47 616 долларов.

Самым популярным оказался участок в д. Русиновичи на ул. Знатной, 2 А, Самохвалочского сельсовета. На него подали 17 заявок. Участок насчитывает 14,94 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. При начальной цене 42 101 рубль земельный надел продали за 145 344 рубля, или 47 663 доллара.

Еще 3 участка в Самохваловичском сельсовете были менее популярными. На земельный надел в д. Валицковщина поступила 1 заявка. На участок в д. Василевщина — 1, а в д. Курковичи — 5 заявок. Все они насчитывают примерно по 15 соток и оснащены электричеством, газом и водопроводом.

Два участка предложил на аукцион Мачулищанский сельсовет. Они расположены в г. п.Мачулищи. Земельные наделы насчитывают по 15 соток, оснащены электричеством, газом, водопроводом и канализацией и были выставлены на торги по 70 000 рублей. На участок на ул. Туполевской, 9, подали 4 заявки. Его удалось продать за 102 487 рублей, или 33 609 долларов. На участок на ул. Туполевской, 11, поступило 5 заявлений. Цена земельного надела в ходе торгов также возросла до 102 487 рублей, или 33 609 долларов.

Самое большое количество заявок в Логойском районе поступило на участки в д. Лобунщина на ул. Каштановой, 4, и ул. Каштановой, 13. На них зарегистрировано по 12 и 16 заявлений соответственно. Земельные наделы насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 15 000 рублей. Участок на ул. Каштановой, 4, продали за 75 000 рублей, или 24 595 долларов; на ул. Каштановой, 13, — за 75 817 рублей, или 24 866 долларов.

Несмотря на достаточно высокую начальную цену — 50 000 рублей, спросом пользовался и участок в д. Чуденичи на ул. Цветочной, 2. На него претендовали 5 человек. Участок насчитывает 14,6 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. Земельный надел продали за 122 000 рублей, или 40 008 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин