Во сколько сейчас обойдется участок под Минском? 19.09.2025, 21:39

1,536

Стали известны итоги земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, рассказывает Realt.

Всего на аукцион было предложено 19 участков, 13 из них — в Минском районе и 6 — в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Крупицкий, Лошанский, Мачулищанский, Самохваловичский и Щомыслицкий сельсоветы.

По самой высокой начальной цене — за 120 000 рублей каждый — на аукцион были выставлены участки в Боровлянском сельсовете. Земельные наделы оснащены электричеством и газом. Участок в д. Малиновка на ул. Полевой, 2 А, насчитывает 10,78 сотки. На него претендовали 3 человека. Земельный надел удалось продать за 221 000 рублей, или 72 473 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Площадь второго участка в Малиновке на ул. Полевой, 2 Б, составляет 11,06 сотки. Купить его пожелали 2 человека. Участок продали за 145 200 рублей, или 47 616 долларов.

Самым популярным оказался участок в д. Русиновичи на ул. Знатной, 2 А, Самохвалочского сельсовета. На него подали 17 заявок. Участок насчитывает 14,94 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. При начальной цене 42 101 рубль земельный надел продали за 145 344 рубля, или 47 663 доллара.

Еще 3 участка в Самохваловичском сельсовете были менее популярными. На земельный надел в д. Валицковщина поступила 1 заявка. На участок в д. Василевщина — 1, а в д. Курковичи — 5 заявок. Все они насчитывают примерно по 15 соток и оснащены электричеством, газом и водопроводом.

Два участка предложил на аукцион Мачулищанский сельсовет. Они расположены в г. п.Мачулищи. Земельные наделы насчитывают по 15 соток, оснащены электричеством, газом, водопроводом и канализацией и были выставлены на торги по 70 000 рублей. На участок на ул. Туполевской, 9, подали 4 заявки. Его удалось продать за 102 487 рублей, или 33 609 долларов. На участок на ул. Туполевской, 11, поступило 5 заявлений. Цена земельного надела в ходе торгов также возросла до 102 487 рублей, или 33 609 долларов.

Самое большое количество заявок в Логойском районе поступило на участки в д. Лобунщина на ул. Каштановой, 4, и ул. Каштановой, 13. На них зарегистрировано по 12 и 16 заявлений соответственно. Земельные наделы насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 15 000 рублей. Участок на ул. Каштановой, 4, продали за 75 000 рублей, или 24 595 долларов; на ул. Каштановой, 13, — за 75 817 рублей, или 24 866 долларов.

Несмотря на достаточно высокую начальную цену — 50 000 рублей, спросом пользовался и участок в д. Чуденичи на ул. Цветочной, 2. На него претендовали 5 человек. Участок насчитывает 14,6 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. Земельный надел продали за 122 000 рублей, или 40 008 долларов.

