Лукашенко ответил на вопрос про «Орешник» словами «уже в пути»2
- 25.09.2025, 20:37
- 1,706
Ранее диктатор получил от РФ куст вместо «Орешника».
Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Беларусь. Об этом заявил Лукашенко на пленарном заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, передает ТАСС.
«Уже в пути, все будет нормально», — ответил белорусский диктатор на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.