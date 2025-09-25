закрыть
Лукашенко ответил на вопрос про «Орешник» словами «уже в пути»

2
  • 25.09.2025, 20:37
  • 1,706
Лукашенко ответил на вопрос про «Орешник» словами «уже в пути»

Ранее диктатор получил от РФ куст вместо «Орешника».

Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Беларусь. Об этом заявил Лукашенко на пленарном заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, передает ТАСС.

«Уже в пути, все будет нормально», — ответил белорусский диктатор на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.

