Лукашенко ответил на вопрос про «Орешник» словами «уже в пути» 2 25.09.2025, 20:37

1,706

Ранее диктатор получил от РФ куст вместо «Орешника».

Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Беларусь. Об этом заявил Лукашенко на пленарном заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, передает ТАСС.

«Уже в пути, все будет нормально», — ответил белорусский диктатор на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.

