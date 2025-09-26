закрыть
26 сентября 2025, пятница, 22:15
МИД: Беларусь разместила на своей территории российский комплекс «Орешник»

  • 26.09.2025, 22:01
МИД: Беларусь разместила на своей территории российский комплекс «Орешник»

Вчера Лукашенко заявлял, что «Орешник» «уже в пути».

Режим Лукашенко заявил, что уже якобы разместил на территории российский Беларуси баллистический комплекс «Орешник».

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, цитируют пропагандистские издания «РИА Новости» и ТАСС.

По его словам, якобы размещение «Орешника» в Беларуси означает не «бездумную гонку вооружений», а «лишь оборонительный подход».

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что «Орешник» могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что уже выбирает место для размещения российского комплекса «Орешник», который ему пообещал передать диктатор РФ Владимир Путин.

