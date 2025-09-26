МИД: Беларусь разместила на своей территории российский комплекс «Орешник» 2 26.09.2025, 22:01

Вчера Лукашенко заявлял, что «Орешник» «уже в пути».

Режим Лукашенко заявил, что уже якобы разместил на территории российский Беларуси баллистический комплекс «Орешник».

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, цитируют пропагандистские издания «РИА Новости» и ТАСС.

По его словам, якобы размещение «Орешника» в Беларуси означает не «бездумную гонку вооружений», а «лишь оборонительный подход».

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что «Орешник» могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что уже выбирает место для размещения российского комплекса «Орешник», который ему пообещал передать диктатор РФ Владимир Путин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com