МИД: Беларусь разместила на своей территории российский комплекс «Орешник»2
- 26.09.2025, 22:01
Вчера Лукашенко заявлял, что «Орешник» «уже в пути».
Режим Лукашенко заявил, что уже якобы разместил на территории российский Беларуси баллистический комплекс «Орешник».
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, цитируют пропагандистские издания «РИА Новости» и ТАСС.
По его словам, якобы размещение «Орешника» в Беларуси означает не «бездумную гонку вооружений», а «лишь оборонительный подход».
Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что «Орешник» могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.
Ранее Лукашенко заявил, что уже выбирает место для размещения российского комплекса «Орешник», который ему пообещал передать диктатор РФ Владимир Путин.