Украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов 5.09.2025, 18:21

Видеофакт.

Бойцы пограничной бригады «Форпост» на Волчанском направлении захватили двух российских солдат. По словам пленных, они являются бывшими заключенными, которых заставили служить в армии под угрозой увеличения срока заключения.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней и постоянной нехватке воды. Эти истории — из серии тех многих, где страна-агрессор делает „добровольцев“ из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания», — говорится в сообщении.

