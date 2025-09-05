Украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов
- 5.09.2025, 18:21
Видеофакт.
Бойцы пограничной бригады «Форпост» на Волчанском направлении захватили двух российских солдат. По словам пленных, они являются бывшими заключенными, которых заставили служить в армии под угрозой увеличения срока заключения.
Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней и постоянной нехватке воды. Эти истории — из серии тех многих, где страна-агрессор делает „добровольцев“ из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания», — говорится в сообщении.