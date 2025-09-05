закрыть
5 сентября 2025, пятница, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов

  • 5.09.2025, 18:21
Украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов

Видеофакт.

Бойцы пограничной бригады «Форпост» на Волчанском направлении захватили двух российских солдат. По словам пленных, они являются бывшими заключенными, которых заставили служить в армии под угрозой увеличения срока заключения.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней и постоянной нехватке воды. Эти истории — из серии тех многих, где страна-агрессор делает „добровольцев“ из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания», — говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров