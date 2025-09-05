США разместят в Эстонии танковое подразделение 5.09.2025, 22:05

На замену системам HIMARS.

Соединенные Штаты перенесут в Литву дислоцированные в Эстонии системы залпового огня HIMARS, но взамен в страну прибудет танковое подразделение Вооруженных сил США.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

«В наших интересах, чтобы Латвия и Литва также стали сильнее, и это было целью этой программы с самого начала, чтобы подразделение HIMARS прибыло сюда, чтобы обучать наших людей, пока мы не получим собственные HIMARS. Теперь это произошло, они остались здесь даже дольше, чем планировалось изначально. Сейчас они переезжают в Литву, чтобы делать то же самое. Когда HIMARS переедут в Литву, танковое подразделение американской армии переедет к нам в Эстонию», – сказал Певкур.

«Само по себе, одно подразделение заменяет другое, и можно даже сказать, что бронетанковые силы увеличиваются», – добавил он.

