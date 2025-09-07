Беспилотники поразили Ильский НПЗ в России 7.09.2025, 8:48

Вспыхнул пожар.

Ночью 7 сентября беспилотники атаковали Краснодарскую область России: под ударом в частности оказался один из крупных объектов нефтяной промышленности РФ, прозвучала серия взрывов и поднялся пожар.

Под атакой БпЛА этой ночью оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Российские медиа подтверждают атаку беспилотников в Краснодарской области, а также пожар на территории Ильского НПЗ.

«Ильский НПЗ атакован в Краснодарском крае, вспыхнула одна из технологических установок», — информировали росСМИ.

В сети также распространили кадры последствий атаки на Ильский НПЗ. На видеороликах и фотографиях видно, как на месте поднялся пожар.

По официальным сообщениям российских властей, пожар на территории Ильского НПЗ поднялся якобы в результате падения обломков сбитых беспилотников. После этого якобы пожар площадью в несколько квадратных метров охватил территорию.

Стоит отметить, что Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com