Беспилотники поразили Ильский НПЗ в России

  • 7.09.2025, 8:48
Беспилотники поразили Ильский НПЗ в России

Вспыхнул пожар.

Ночью 7 сентября беспилотники атаковали Краснодарскую область России: под ударом в частности оказался один из крупных объектов нефтяной промышленности РФ, прозвучала серия взрывов и поднялся пожар.

Под атакой БпЛА этой ночью оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Российские медиа подтверждают атаку беспилотников в Краснодарской области, а также пожар на территории Ильского НПЗ.

«Ильский НПЗ атакован в Краснодарском крае, вспыхнула одна из технологических установок», — информировали росСМИ.

В сети также распространили кадры последствий атаки на Ильский НПЗ. На видеороликах и фотографиях видно, как на месте поднялся пожар.

По официальным сообщениям российских властей, пожар на территории Ильского НПЗ поднялся якобы в результате падения обломков сбитых беспилотников. После этого якобы пожар площадью в несколько квадратных метров охватил территорию.

Стоит отметить, что Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

