Беспилотники поразили Ильский НПЗ в России
- 7.09.2025, 8:48
Вспыхнул пожар.
Ночью 7 сентября беспилотники атаковали Краснодарскую область России: под ударом в частности оказался один из крупных объектов нефтяной промышленности РФ, прозвучала серия взрывов и поднялся пожар.
Под атакой БпЛА этой ночью оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Российские медиа подтверждают атаку беспилотников в Краснодарской области, а также пожар на территории Ильского НПЗ.
«Ильский НПЗ атакован в Краснодарском крае, вспыхнула одна из технологических установок», — информировали росСМИ.
В сети также распространили кадры последствий атаки на Ильский НПЗ. На видеороликах и фотографиях видно, как на месте поднялся пожар.
По официальным сообщениям российских властей, пожар на территории Ильского НПЗ поднялся якобы в результате падения обломков сбитых беспилотников. После этого якобы пожар площадью в несколько квадратных метров охватил территорию.
Стоит отметить, что Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.